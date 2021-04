AstraZeneca negeert klachten van EU over leveringen coronavaccin

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca heeft nog steeds niet gereageerd op klachten van de Europese Commissie over problemen bij de leveringen van coronavaccins. Het concern had tot enkele dagen geleden de tijd om te reageren, maar miste de deadline.

De Europese Unie en AstraZeneca liggen al een tijd met elkaar in de clinch over te late en te weinig leveringen. AstraZeneca heeft zijn contractuele verplichtingen over productie en levering van 300 miljoen doses voor Europa geschonden en blijft deze schenden, liet de Europese Commissie het bedrijf midden maart weten. Europa vroeg AstraZeneca de contractbreuken binnen twintig dagen na de brief te herstellen. De deadline verstreek twee dagen geleden zonder enige reactie van het bedrijf, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie was de brief, die op 19 maart werd verstuurd, een eerste stap “om een dialoog aan te gaan om het probleem op te lossen”, klinkt het in een reactie aan persbureau Reuters. “In dit stadium wachten we nog steeds op de nodige elementen. We blijven in contact met AstraZeneca om een tijdige levering van voldoende dosissen te garanderen.” AstraZeneca heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

120 miljoen doses

De Europese Unie had eind maart 120 miljoen doses verwacht. Maar AstraZeneca leverde slechts iets meer dan 30 miljoen, aldus Corriere della Sera. Vrijdag raakte nog bekend dat AstraZeneca ook deze week de helft minder dosissen leverde dan voorzien aan de Europese lidstaten.

Over het AstraZeneca-vaccin is al weken beroering omdat het mogelijk bloedklonters veroorzaakt na een inenting. De Europese waakhond EMA stelt dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en een uiterst zeldzame maar gevaarlijke combinatie van bloedklachten. In België wordt AstraZeneca voorlopig alleen nog toegediend aan 56-plussers.

