Donald Trump noemt partijgenoot Mitch McConnell “domme klootzak”

Donald Trump is nog steeds kwaad op de Republikeinse minderheidsleider in de Senaat, Mitch McConnell. Dat heeft de gewezen president zondag duidelijk gemaakt door McConnell een “domme klootzak” te noemen en zijn eigen verkiezingsnederlaag in de schoenen van zijn partijgenoot te schuiven.

Trump deed de uitspraken zondag voor een bijeenkomst van de Republikeinse partij. De gewezen president gaf er een toespraak van 50 minuten voor enkele honderden donateurs in zijn resort in Mar-a-Lago. “Ik ben teleurgesteld in Mike Pence”, zei Trump. Hij noemde zijn verkiezingsnederlaag ook fraude en maakte zich vrolijk om Anthony Fauci.

Het langste deel van de tijd ging het over minderheidsleider en partijgenoot Mitch McConnell. Trump vindt dat McConnell hem onvoldoende verdedigd heeft tijdens het impeachmentproces in februari, en noemde hem een “domme klootzak”. De gewezen president zei ook dat zijn verlies bij de presidentsverkiezingen te wijten is aan McConnell.

De entourage van McConnell liet intussen weten dat hij niet wenst te reageren op de uitspraken van Trump.