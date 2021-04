Hoe deden de (potentiële) Rode Duivelse het in topper tussen Anderlecht en Club Brugge? De Ketelaere toont zich, maar Sambi Lokonga is beslissend

Twee duivelse duels in de match: Sambi Lokonga en Mats Rits konden bondscoach Roberto Martinez trachten te overtuigen dat zij dé ideale vervanger voor Witsel waren, terwijl hoger op het veld Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren ook bikkelden voor een plek bij de 23 op het EK. Sambi Lokonga lag lang onder, maar met een klasseflits besliste hij dan toch de topper. De Ketelaere toonde zich dan weer meer dan Verschaeren.

Sobere Rits ziet slordige maar beslissende Sambi Lokonga bovenhand nemen

Met Witsel die meer dan waarschijnlijk het EK mist, kon een goeie prestatie van Sambi Lokonga of Rits bondscoach Roberto Martinez misschien nog overtuigen om een van beiden mee te nemen naar het EK. De twee ontliepen elkaar vaak op het veld, maar in de rechtstreekse duels die er waren toonde Rits zich iets snediger. Sambi daarentegen kon offensief meer zijn steentje bijdragen, evenwel zonder gevaarlijk te zijn. Beiden waren wel diegenen die de bal vooruit speelden in de ploeg, omdat de centrale verdedigers het vaak nalieten.

Bij de treffer van Noa Lang werd Lokonga wel makkelijk uitgekapt door de Nederlander, al stonden er nog verdedigers genoeg achter hem. Treffender werd het niet, toen Lokonga wat uitdagen zolenwerk de mist in liet gaan. Rits daarentegen viel niet op, en dat is op zijn positie vaak een goed teken. Maar plots was Sambi Lokonga daar dan toch: met een knal van ver verschalkte hij Mignolet. Een topper naar je hand zetten, daarmee scoor je punten.

De Ketelaere alomtegenwoordig, Verschaeren onzichtbaar

Allebei opgeroepen voor het drieluik Wales, Tsjechië en Wit-Rusland, maar beide youngsters konden geen minuten verzamelen. Verschaeren zit aan 4 goals en 3 assists dit seizoen op 818 minuten in de competitie, De Ketelaere aan 2 goals en 4 assists in 1.823 minuten. Daarnaast blonk De Ketelaere wel nog uit op het ultieme toneel – de Champions League – met 2 goals en 2 assists.

De Ketelaere begon goed, en legde de bal op het kwartier bij Vormer. De Nederlander scoorde, maar stond centimeters buitenspel. De Ketelaere raakte alleszins vaker de bal dan Verschaeren. Bij de jongeling van Anderlecht was het het eerste half uur of nét niet, of hij werd gewoon overgeslagen.

Hetzelfde zagen we na rust: Verschaeren raakte amper een bal, terwijl De Ketelaere wel alomtegenwoordig leek voorin. Hij bracht rust aan de bal, vocht verbeten duels uit en creëerde gevaar. Na rust leek het nummer 51 van Anderlecht er toch door te komen, maar te weinig om het duel in de match te winnen van De Ketelaere.