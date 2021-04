Crowdfunding opgestart voor slachtoffers van zware brand in Opwijk

Opwijk - Een aantal inwoners van het Vlaams-Brabantse Opwijk steekt de handen uit de mouwen om de slachtoffers te steunen van de brand die vrijdag 36 appartementen vernielde. Via een Facebookgroep en een website, die volgende week het licht zou moeten zien, proberen ze de andere Opwijkenaren in te lichten hoe en op welke manier er kan worden gedoneerd. De vrijwilligers, verenigd in de werkgroep “Hart voor Opwijk”, hebben ook een crowdfundingactie op poten gezet.

“We zamelen geld in voor alle getroffen gezinnen van de enorme brand”, klinkt het bij de werkgroep. “Om alles in goede banen te leiden werken we nauw samen met de gemeente Opwijk zelf, waar we uiteindelijk ook de broodnodige financiële steun aan gaan overhandigen via het opgerichte noodfonds. Via ons platform op de facebookgroep willen we ook alle hulp en acties centraliseren, zodat iedereen die een handje wil helpen kan volgen wat er nodig is en welke acties er op poten worden gezet.”

Zo wordt er opgeroepen om geen kledij meer te doneren, maar meubels zijn wel nog welkom. Om die meubels, en andere gedoneerde goederen, te kunnen opslaan, heeft Hart voor Opwijk wel een loods nodig. Daarvoor hoopt de werkgroep op de steun van de gemeente.

Steunen kan hier.