Red Flames knopen na drie nederlagen in oefenwedstrijden tegen Ierland eindelijk aan met de zege

De Red Flames hebben hun interlandbreak zondagavond winnend weten af te sluiten. Na drie nederlagen in oefenwedstrijden in aanloop naar de WK-kwalificatiecampagne was het nu eindelijk prijs. De Flames zetten Ierland opzij met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van Tine De Caigny. Janice Cayman had nog een extra reden om te vieren. De speelster van Lyon is nu samen met Aline Zeler recordhoudster van meeste caps voor de Red Flames.

Het was Tine De Caigny die de Flames iets voor het kwartier op voorsprong schoot. Na een prima aangesneden vrije trap van Laura De Neve was De Caigny sneller dan de Ierse doelvrouw en kon ze de openingstreffer binnen prikken. De eerste kans van de wedstrijd was zo meteen goed voor een doelpunt. Even daarna wel een domper voor de Belgen. De Neve, net nog goed voor een assist, moest naar de kant met een spierblessure. Lenie Onzia kwam in haar plaats.

Daarna werd er niet meer gescoord in de eerste helft. De Flames hadden nog wel een half kansje, maar de Ieren deden niet veel beter. Ze konden pas na 39 minuten een eerste keer op doel schieten, maar waren vlak voor de rust nog wel gevaarlijk. Justine Vanhaevermaet was echter bij de les en werkte de bal aan de tweede paal goed weg voor de neus van een inlopende Ierse.

Tine De Caigny scoorde het enige doelpunt Foto: BELGA

In de tweede helft gingen de Flames op zoek naar een tweede treffer, maar dat ging niet altijd even makkelijk. De spitsen werden moeilijk bereikt en het ontbrak aan creativiteit op het middenveld. Na een misverstand tussen doelvrouw Odeurs en Vanhaevermaet ontsnapte België een kwartier voor tijd zelfs nog aan de gelijkmaker. De bal ging net naast het doel van Odeurs.

Even daarna was er een prima redding van Odeurs nodig na een vrije trap op een gevaarlijke plek. Uiteindelijk speelden de Flames de partij nog probleemloos uit en wonnen dus met het kleinste verschil. Na nederlagen tegen Nederland, Duitsland en Noorwegen is het nu dus wel prijs tegen Ierland.