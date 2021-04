Opnieuw geen Gentse Feesten door coronavirus

Gent - De Gentse Feesten gaan voor het tweede jaar op rij niet door. Dat zal schepen van Feestelijkheden Annelies Storms (Vooruit) naar alle waarschijnlijkheid maandag bekendmaken tijdens een persconferentie. De reden laat zich makkelijk raden: het coronavirus en de stijgende besmettingscijfers.

Een afgezwakte versie van de Gentse Feesten zou volgens het stadsbestuur geen zin hebben. Bovendien zit niemand te wachten op de logistieke nachtmerrie wanneer er een onderscheid moet worden gemaakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Dat de Stad de knoop doorhakt nog voor de federale regering iets heeft beslist, heeft veel te maken met de pleinorganisatoren. Die moeten drie maanden voor de start van de Gentse Feesten hun voorbereiding kunnen starten of staken. Om de organisatoren meer duidelijkheid te verschaffen, zit de schepen Storms maandag met hen rond de tafel voor de persconferentie.

Knallen

Ivan Saerens, de organisator van het Sint-Baafsplein, voelde de bui al hangen. “Dat het geen normale Gentse Feesten worden, is duidelijk. Hoe zouden ze dat allemaal in goede en veilige banen moeten leiden? We moeten kijken of er een draagvlak is om de Feesten te verschuiven naar bijvoorbeeld augustus. Maar het budget kan ook worden doorgeschoven naar 2022, want dan gaan we allemaal extra hard willen knallen.”