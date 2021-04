Simon Mignolet ging in de fout bij de 2-1: “Ik zette een stap naar rechts, maar de bal viel aan de andere kant binnen”

Simon Mignolet baalde als een stekker na afloop van de verloren topper tegen Anderlecht. Amper werk had hij in het Astridpark, maar toen Sambi Lokonga uithaalde vanop zo’n twintig meter zag hij er niet al te best uit. “Ik zette een stap naar rechts, maar de bal viel aan de andere kant binnen. Dat is zuur, maar ik heb de beelden nog niet kunnen opnieuw zien.”

Hoewel er weinig druk op Sambi Lokonga was, mocht hij toch vrij aanleggen. “Nochtans wisten we op voorhand dat ze verschillende jongens hebben die vanuit de tweede lijn kunnen schieten”, vervolgde een ontgoochelde Mignolet. “Net op het moment dat we alles onder controle hebben, geven we het weg.”

