Kampioen Union wint bij Lommel, waardoor Seraing zeker is van tweede plaats en bijhorende barragewedstrijden

Union heeft zondag tijdens de afsluiter van de 26e speeldag in 1B opnieuw aangeknoopt met de overwinning. De kampioen won met 0-2 bij Lommel. Door de nederlaag van Lommel is Seraing zeker van de tweede plaats in 1B, die recht geeft op barragewedstrijden met de nummer zeventien in 1A.

De Luikenaars wonnen zaterdag al met 1-0 van Deinze. Lommel volgt door de nederlaag tegen Union als derde op acht punten van Seraing, een onoverbrugbare afstand op twee speeldagen van het einde van de competitie.

Vorige week kon Union na elf overwinningen op een rij voor het eerst eens niet winnen. Op bezoek bij Westerlo werd het 2-2. Zondag was het tijd voor revanche. In Lommel was het wachten tot na rust vooraleer de bezoekers het verschil konden maken. Teuma scoorde twee minuten na de pauze in de rebound, na een schot van Sigurdarson, de openingstreffer. Undav zette na 65 minuten de 0-2 eindstand op het bord met een rake elfmeter.