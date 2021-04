Alweer het “moeilijkste Overlegcomité”: scholen gaan waarschijnlijk weer (deels) online, maar wat met horeca, kappers en reizen?

Het Overlegcomité staat weer voor een moeilijke opgave. Het aantal besmettingen daalt, maar het is niet uitgesloten dat dat komt doordat er minder getest wordt. De druk op de ziekenhuizen blijft ondertussen enorm. Blijft de vraag of de politiek de gemaakte beloftes zonder meer kan inlossen. “We mogen niet pokeren met de draagkracht van onze ziekenhuizen”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Terug naar school, wellicht mét afstandsonderwijs

Het onderwijs staat maandag voor alweer een cruciaal overleg. Gaan de scholen volledig open of krijgen we toch afstandsonderwijs? Dat tweede scenario is ...