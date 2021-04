Sambi Lokonga snoert Glen De Boeck de mond met winning goal na interview in onze krant: “Geen blabla, ik antwoord op het veld”

Na negen duels is het gelukt om Club Brugge nog eens te kloppen. En voor het eerst dit seizoen haalt Anderlecht 9 op 9. Het was zwoegen, maar Albert Sambi Lokonga knalde de verlossende 2-1 binnen. De aanvoerder vierde dat met zijn vinger op de lippen. Duidelijk een zwijggebaar voor analisten Glen De Boeck en Lorenzo Staelens, die dit weekend in deze krant erg kritisch waren over paars-wit en Sambi: “Geen blabla, ik antwoord op het veld.”