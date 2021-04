Dodelijke val na “spontaan gegroeid feestje”: “De nachtmerrie van elke agent op patrouille”

Er was drank in het spel, allicht ook andere verdovende middelen. En dus vluchtten de acht jongeren die ’s nachts “spontaan” samentroepten in het Antwerpse Ibis-hotel weg toen de politie arriveerde. Een van hen, Damian R. (21), wou ontsnappen via het raam en viel daarbij vier verdiepingen naar beneden. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert geschokt.