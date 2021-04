Rush op mobilhomes leidt tot ongeziene kampeerdrukte en zelfs wrevel in het wereldje: dit zijn de coronacampers

Kunnen we naar de zon vliegen? Of is er in eigen land nog een bungalow vrij? Prangende vragen voor heel wat Vlamingen, maar niet voor eigenaars van een mobilhome. Ondanks de coronacrisis met reisbeperkingen en -verboden biedt elke dag hen perspectief op een streepje vakantie in eigen land. Al is de ene mobilhome-eigenaar de andere niet. “Die kudde kijkt neer op ons, de échte kampeerders. Ze koken niet in hun eigen keukentje, liggen wakker van goed satellietbereik en kijken naar Familie in plaats van de sterrenhemel.”