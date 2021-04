Uitblinker El Hadj (18) solliciteert voor de Rode Duivels: “Hij linkt loopvermogen aan techniek en creativiteit”

Anouar Ait El Hadj (18) blonk samen met Nmecha uit bij Anderlecht. Als er discussie is om Yari Verschaeren of Charles De Ketelaere mee te nemen naar het EK, moet de bondscoach misschien ook eens naar El Hadj kijken.

De youngster koppelt techniek aan loopvermogen. Hij zet acties op en loopt altijd de meeste kilometers. “Elke match 13,5 kilometer”, aldus Kompany. “Dat hij dat linkt aan techniek en creativiteit geeft hem een uniek profiel. Ook later voor de nationale ploeg. Dit keer stond hij tegenover Clinton Mata en die is moeilijk te bespelen. Anouar heeft dat heel dapper gedaan en die kilometers kun je hem niet afpakken. Dat is heel natuurlijk bij hem.”

Op het einde moest het jeugdproduct wel gewisseld worden met krampen, maar hij blinkt al een tijdlang uit en zit ondertussen aan 3 goals.