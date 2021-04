Wouter Beke laat onderzoeken hoe jarenlange mishandeling door pleegouders onopgemerkt kon blijven

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft Pleegzorg Vlaanderen en het overkoepelde Agentschap Opgroeien gevraagd om de zaak in Ieper grondig te bestuderen. “We moeten bekijken of er structurele aanpassingen nodig zijn in het pleegzorgproces.”

Jarenlang – tussen 2002 en 2017 – werden Maxime (23) en Justine (24) Loijson mishandeld door hun pleegouders in het Ieperse dorpje Zillebeke. Maxime werd onder meer opgesloten in zijn kamer, met enkel een emmer om zijn behoefte in te doen.

Het feit dat de pleegouders een strafblad hadden toen beide kinderen bij hen werden geplaatst en dat het misbruik jarenlang onopgemerkt bleef door Pleegzorg West-Vlaanderen, de dienst die bevoegd was voor dit dossier, roept ernstige vragen op. Dat deed het hof van beroep trouwens zelf ook bij de veroordeling van de ouders tot 15 maanden cel afgelopen vrijdag.

Blanco strafblad niet nodig

Potentiële pleegouders moeten nu geen blanco strafblad hebben. Wel mag er geen veroordeling op staan die verband houdt met kinderen. Een pedofiel zal uiteraard nooit pleegouder worden. Vraag is of die procedure strenger moet. “Veel hangt af van de feiten en hoe lang het geleden is”, zegt Johan Vanderfaeillie, aan de VUB gespecialiseerd in pleegzorg. “Maar om nu te zeggen dat niemand met strafblad nog pleegouder mag worden: dat vind ik een brug te ver. Wat mij veel meer zorgen baart, is dat dit jarenlang is blijven doorgaan. Dat niemand dit heeft opgemerkt en een halt heeft toegeroepen. Pleegzorgbeleiders moeten heel wat gezinnen begeleiden en ik weet dat de werklast binnen de sector als zwaar wordt ervaren.”

Pleegzorg West-Vlaanderen is van plan om het dossier en het arrest vandaag (maandag) grondig te bestuderen. Bevoegd minister Wouter Beke heeft zelf ook gevraagd aan Pleegzorg Vlaanderen en het overkoepelde agentschap Opgroeien om de zaak te analyseren. “Vlaanderen kent bijna 10.000 pleegzorgsituaties en het loopt in de overgrote meerderheid van de situaties prima voor de kinderen”, zegt hij. “Toch vraagt een uitspraak als deze ons, ook uit respect voor de slachtoffers, om de zaak nader te bekijken en te kijken hoe we de aanpak nog kunnen verbeteren.”

