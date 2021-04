Ouders nemen het op voor pleegzorg na verhaal van mishandeling in Ieper: “Wij doen alles om kinderen te helpen en dan hoor je dit”

Het verhaal van mishandeling in het Ieperse pleeggezin in onze zaterdagkrant doet andere pleegouders pijn. Zij zetten zich al jaren in voor kinderen uit een moeilijke thuis en zien nu hoe het imago van de pleegzorg een ferme deuk krijgt. “Dat beeld was al niet bijster positief”, zegt mama Els Vande Ginste. “In de meeste pleeggezinnen hebben die kinderen nochtans een heel mooi leven.”