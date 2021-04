De grote ruzie die de kleinste gemeente in tweeën splijt: “Die man denkt dat hij de zonnekoning is”

Herstappe -

Zo klein Herstappe is van snit, zo kleinmenselijk zijn er de politieke betrekkingen. Zo lieflijk het landschap is, zo vilein zijn de dorpsruzies. De rechter oordeelt vandaag: heeft de oude burgemeester Louwet zijn vuisten gebruikt tegen zijn vroegere schepen en haar man? Is hij een zonnekoning die in het geniep nog aan alle touwen trekt, zoals zij zeggen? Of leven de echtelieden Pirson-Creten boven hun stand en zijn ze op Louwet zijn geld uit, zoals hij beweert? En wat heeft dat grote blinkende grafmonument langsheen de kerk te maken met de vete die het dorp in tweeën splijt?