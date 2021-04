De West-Vlaamse winkelketen Supra Bazar is het voorwerp van een strafonderzoek dat loopt tot in Luxemburg. Het gaat om een van de grootste fiscale dossiers ooit in België.

Supra Bazar, opgericht in 1964 door de voormalige vlasboer Marcel Vanhalst, is in vele opzichten een typisch West-Vlaams fenomeen. Het is een bazar met vijf megastores waarin je zowat alles vindt. Zeg ...