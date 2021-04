Plots veel druk op Antwerp, dat in Moeskroen vanavond ticket voor play-off 1 zoekt

Door de comebackzeges van zowel Anderlecht als Oostende is Antwerp nog niet zeker van Play-off 1. Er zit plots heel veel druk op de match van vanavond in Moeskroen. De Great Old heeft sowieso nog een herkansing thuis tegen Genk, maar wil vanavond al winnen om de kwalificatie veilig te stellen.

Veel Antwerp-fans – wellicht ook bestuurders, stafleden, spelers,... – die gevloekt hebben bij de late winning goals van Sambi Lokonga (voor Anderlecht) en Bataille (voor KV Oostende). Zeker die laatste was pijnlijk. Het leek er gisteravond laat heel lang op dat Beerschot de stadsrivaal een mooi cadeau zou geven in de vorm van een Play-off 1-ticket, maar uiteindelijk liet het zich dus nog in de luren leggen door KVO. En dat maakt dat Antwerp vanavond vol aan de bak moet op het veld van Moeskroen. Voor alle duidelijkheid: een salonremise, waarbij beide clubs vrede nemen met een gelijkspel en zo hun doel bereiken, zit er niet in. Moeskroen heeft genoeg aan een punt om zeker te zijn van het behoud, maar Antwerp is vanavond alleen zeker van Play-off 1 als het wint. Het wil niet riskeren om te wachten tot de slotspeeldag, want dan komt het sterke Genk nog op bezoek.

Eén ding is zeker: Antwerp zal uit een ander vaatje moeten tappen dan tegen Anderlecht. De vraag is of Frank Vercauteren na die non-match (1-4) voor een offensievere aanpak zal kiezen. Zijn ploeg zal hij sowieso wijzigen, want Haroun is out. Achterin kan er ook wat veranderen. Gelin komt er niet in, want die viel uit met een nieuw hamstringletsel, maar de kans bestaat dat Seck weer in de ploeg komt en dat De Laet dan Lukaku vervangt op links. Op rechts lijkt De Pauw opnieuw te mogen starten en dus is het nog maar de vraag of Buta – die aan 99 duels voor Antwerp zit – zijn jubileum kan vieren. Dat is uiteraard ook het laatste waar Vercauteren wakker van zal liggen.