“Coolblue stelt miljardenbeursgang tot najaar uit”

De Nederlandse webwinkel Coolblue, die ook in België actief is, gaat pas na de zomer naar de Amsterdamse beurs. Dat is opvallend, omdat het bedrijf er volgens ingewijden al klaar voor is.

De aandeelhouders willen echter meer tijd in de voorbereiding steken, meldt Het Financieele Dagblad. Bovendien voelen ze geen haast, omdat de webwinkel door de lockdown beter presteert dan ooit tevoren.

Het uitstel is uitzonderlijk: bedrijven met beursambities vragen de notering normaal gesproken zo snel mogelijk aan. Langer wachten brengt risico”s met zich mee. Het beurssentiment kan omslaan, waardoor beleggers schuw worden en de beursgang zelfs kan mislukken.

Coolblue mikt op een beurswaarde van enkele miljarden euro”s. Ingewijden spreken over een waardering van 3 miljard tot 4 miljard euro, met uitschieters tot maximaal 6 miljard euro.

Coolblue heeft zijn beursgang formeel nog niet aangekondigd, maar in februari zei topman en mede-oprichter Pieter Zwart in een openbare videoboodschap dat het bedrijf erover “hard aan het nadenken is”. Achter de schermen was alles toen al in werking gezet om een snelle beursgang mogelijk te maken. Zo waren de begeleidende banken al ingehuurd. Ook voerde het bedrijf de afgelopen weken oriënterende gesprekken met potentiële aandeelhouders.