Chinese ambtenaar zegt dat lokale vaccins “geen hoog beschermingspercentage hebben”

De werkzaamheid van de Chinese Covid-vaccins is laag, die conclusie trok Gao Fu, het hoofd van het Chinese Centrum voor Ziektenbestrijding, zaterdag op een congres in de west-Chinese stad Chengdu. Daarom raadt hij aan om de vaccins met elkaar te mengen.

China heeft verschillende vaccins ontwikkeld die goedgekeurd zijn voor gebruik maar sommige buitenlandse onderzoeken wijzen op een werkzaamheid van slecht 50 procent. Volgens Gao Fu gaat het om een verkeerde interpretatie. Nochtans heeft Chinese Sinovac eerder al gezegd dat uit proeven in Brazilië is gebleken dat in ongeveer 50 procent van de gevallen infectie wordt voorkomen. De twee vaccins van Sinopharm hebben een effectiviteit van respectievelijk 79 procent en 72 procent, terwijl de score van CanSino 65 procent is.

“Geen hoge beschermingsgraad”

Toch gaf de functionaris toe dat de huidige vaccins “geen erg hoge bescherming bieden”. En dus suggereerde hij dat China overweegt om verschillende Covid-19 vaccins te mengen als een manier om de werkzaamheid te vergroten. Het aantal doses en de tijdsduur tussen de vaccinaties zou gewijzigd kunnen worden of er zouden ook verschillende vaccins gecombineerd kunnen worden.

Het is de eerste keer dat een Chinese topdeskundige publiekelijk zinspeelt op de relatief lage doeltreffendheid van de vaccins van het land. Dat terwijl China zijn vaccinatiecampagne voortzet en zijn vaccins over de hele wereld exporteert. Achteraf leek Fu terug te komen op zijn opmerking en vertelde hij dat “de beschermingspercentages van alle vaccins in de wereld soms hoog en soms laag zijn”.

Bijna 200 miljoen dosissen

China heeft sinds het begin van het vaccineren vorig jaar ongeveer 161 miljoen doses toegediend. De meeste mensen hebben twee injecties nodig. Het land streeft ernaar in juni 40 procent van zijn 1,4 miljard inwoners volledig te hebben ingeënt. Veel Chinezen hebben zich echter traag aangemeld voor de vaccinaties omdat het leven binnen de Chinese grenzen grotendeels weer normaal is en binnenlandse uitbraken onder controle zijn.

Gao hamert erop dat vaccinatie de beste manier is om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Hij zei in een recent interview met staatsmedia dat China 70 tot 80 procent van de bevolking wil hebben gevaccineerd tussen het einde van dit jaar en medio 2022.