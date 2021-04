Prins Harry volgens media in Groot-Brittannië aangekomen

De Britse prins Harry (36 jaar) is volgens officieel nog onbevestigde berichten in Groot-Brittannië aangekomen, na de dood van zijn grootvader prins Philip. Harry woont komende zaterdag de begrafenis bij in Windsor.

Prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth II (94), is vrijdag op 99-jarige leeftijd overleden. Volgens Britse media is prins Harry zondagnamiddag al aangekomen op de luchthaven Heathrow in Londen.

Zijn echtgenote, Meghan (39), zou hem niet hebben vergezeld. Ze is zwanger en haar arts heeft haar de reis afgeraden, had een woordvoerder van het paleis eerder al gemeld.

LEES OOK. Meghan Markle niet naar begrafenis prins Philip: “Dit komt koninklijke familie goed uit” (+)