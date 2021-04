Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil woensdag kader uittekenen om testevenementen mogelijk te maken

Tijdens het Overlegcomité van woensdag zal er bekeken worden of er ook bij ons - zoals in Nederland - testevenementen kunnen plaatsvinden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondagavond tijdens Het Journaal gezegd.

“Op het overlegcomité moet één van de beslissingen zijn om een kader vast te leggen van voorwaarden waaraan zo’n experimenten aan moeten voldoen. Zodat als theaters of andere initiatieven willen meedoen, ze weten aan welke criteria ze moeten voldoen, naar wie ze het moeten doorsturen en wie het beoordeelt”, zei de minister tijdens de nieuwsuitzending.

LEES OOK. Alweer ‘moeilijkste Overlegcomité’: deze vier hamvragen liggen op tafel (+)

Michael De Cock van het Brusselse stadstheater KVS - dat al van plan was zo’n evenement te organiseren met 50 personen eind april - ziet zo’n oplossing alvast zitten. “We willen een deel uitmaken van die oplossing en niet van het probleem. Want we merken dat mensen hier echt nood aan hebben. En dan is het beter om dat veilig te laten gebeuren dan dat er dingen gebeuren die veel minder veilig zijn”, zei hij maandagochtend op Radio 1.

LEES OOK. Opnieuw geen Gentse Feesten door coronavirus