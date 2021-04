Manifestaties in VS na dood zwarte man bij schietpartij met politie

In een wijk in de Amerikaanse stad Minneapolis zijn zondagavond manifestaties uitgebroken na de dood van een zwarte jongeman bij een schietpartij waarbij de politie was betrokken. In de stad vindt momenteel het proces plaats van de agenten die beschuldigd zijn van de dood van George Floyd.

De moeder van Daunte Wright, een zwarte twintigjarige man, legde uit aan de manifestanten dat haar zoon haar had opgebeld om te verwittigen dat de politie hem meenam, aldus Amerikaanse media. De vrouw vertelde dat ze hoorde hoe agenten aan haar zoon vroegen om zijn telefoon neer te leggen en dat een van hen een einde maakte aan de oproep. Iets later belde de vriendin van Daunte Wright haar op en zei ze dat haar zoon was gedood.

Verkeersovertreding

Het kantoor van strafzaken in de staat Minnesota bevestigde aan het Franse nieuwsagentschap AFP dat het een onderzoek voert naar de betrokkenheid van een politieagent bij een schietpartij in Brooklyn Center, zonder de identiteit van het slachtoffer bekend te maken.

Volgens een persbericht van de politie van Brooklyn Center hadden agenten de bestuurder van een voertuig staande gehouden voor een verkeersovertreding. Toen stelden ze vast dat er een aanhoudingsbevel tegen de bestuurder bestond en probeerden ze hem aan te houden. De man stapte opnieuw in zijn voertuig, waarbij een agent het vuur opende en de bestuurder raakte, die ter plaatse overleed, aldus nog de politie.

De passagier in de wagen is gewond geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar, klinkt het nog. Het persbericht van de politie maakte ook de naam van de passagier niet bekend.

Traangas

Zondagavond kwamen ongeveer 200 mensen samen in Brooklyn Center, tegenover de oproerpolitie. Volgens de krant Star Tribune brak de menigte de voorruiten van twee politiewagens. De agenten maakten gebruik van “niet dodelijke wapens om hen uiteen te jagen”, aldus nog de krant.

Na een uur verminderde de politie haar aanwezigheid. De mensenmassa stak kaarsen aan en schreef boodschappen in krijt op het voetpad: “gerechtigheid voor Daunte Wright”.

Er braken echter nieuwe incidenten uit toen honderden manifestanten samenkwamen voor het hoofdkwartier van de politie. Die gebruikte flits- en traangasgranaten om de manifestanten te verjagen.