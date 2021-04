Dode bij woningbrand in Lessen

Bij een woningbrand in de regio Lessen is zondagavond een vijftiger om het leven gekomen. Dat is maandag vernomen van de hulpdiensten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De hulpdiensten werden zondag omstreeks 21.30 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de rue d’En Bas in Twee-Akren (Lessen). Toen de brandweer ter plaatse was, stond het achterste deel van de woning volledig in brand. De reddingswerkers troffen het lichaam van de bewoonster aan. Het slachtoffer is een gehandicapte vrouw van rond de vijftig jaar.