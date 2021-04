“De frigoboxtoeristen zijn opnieuw uitgevonden”: stranduitbaters smeken om heropening van ‘coronaveilige’ terrassen

Knokke-Heist / Oostende / Middelkerke - Met een open brief roepen de uitbaters van de strandbars in Knokke-Heist nogmaals op om de terrassen van de horeca te openen. Volgens de zaakvoerders zouden de huidige maatregelen voor chaos én gevaarlijke situaties zorgen aan zee.

Strandbars draaien momenteel enkel op non-alcoholische raamverkoop en de verhuur van ligbedden, en die combinatie is duidelijk geen kip met gouden eieren. De klok tikt: strandbars zijn amper vijf maanden per jaar open, maar de kosten lopen wel de hele winter door. Daarom moet er nu geld binnenkomen. De uitbaters roepen in een open brief nogmaals op om de terrassen voor de horecasector te openen.

“Het is frustrerend te zien dat mensen hun eigen wijn, sterke drank en hapjes meenemen die ze in de supermarkt of traiteurzaak moeiteloos kunnen verkrijgen, zelfs als partybox”, zegt Frederik Torresan van strandbar Pura Vida in Knokke-Heist. “De frigoboxtoeristen zijn opnieuw uitgevonden. Op het vrije strand zwellen groepen al snel aan tot tien personen, terwijl wij kunnen zorgen voor afgelijnde bubbels. Nu verliezen we twee keer, want er is amper omzet en er zijn gezondheidsrisico’s.”

Steun over hele kust

De open brief werd opgesteld met de steun van burgemeesters Piet De Groote (Knokke-Heist) en Jean-Marie Dedecker (Middelkerke), en bijna alle stranduitbatingen langs de volledige kust. Volgens Horeca Vlaanderen is zo’n scenario voor veel horecazaken niet rendabel, maar de uitbaters stellen voor om de keuze bij de sector zelf te laten.

Ofwel maatregelen, ofwel het terras openen, al dan niet gecombineerd. “Wij durven dit aan, wij kunnen helpen zorgen voor meer risicospreiding”, gaat Torresan verder. “Aan onze premier: schep orde in de wanorde. We mogen straks weer allemaal op het vliegtuig zitten en shoppen, maar in de buitenlucht iets drinken mag niet. Het moet geloofwaardig blijven. Laat ons toch zelf kiezen.”

“Bewezen dat het veilig kan”

De strandbars willen een seizoen zoals vorig jaar, waarbij de concessies eigenlijk maar vier maanden open waren, ten alle kosten vermijden. De brief werd niet toevallig daags voor het Overlegcomité van woensdag gelanceerd.

“Een studie van het Ierse HSPC heeft aangetoond dat slechts één op de duizend besmettingen buiten plaatsvindt. Uiteraard hopen we dat de horeca volledig open mag. Maar indien niet, beste premier, beste Matthias De Caluwe (van Horeca Vlaanderen, red.), gun het diegene die het wel willen. We hebben al bewezen dat we alles veilig kunnen laten verlopen. Voor ons is het binnen vijf maanden opnieuw lockdown, want dan moeten we de winter overbruggen.”