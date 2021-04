Iran beschuldigt Israël van aanval op nucleaire installatie en belooft wraak

Iran beschuldigt Israël ervan achter de aanslag te zitten op de belangrijke Iraanse nucleaire installatie in Natanz en belooft zich te zullen wreken.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat het “zionistische regime”, waarmee hij doelde op de Israëliërs, zich probeerde te wreken op het Iraanse volk, “voor het geduld en de wijsheid die het toonde (wachtend op) het opheffen van de sancties”.

De Iraanse organisatie voor atoomenergie meldde zondag dat de nucleaire installatie in Natanz, waar uranium wordt verrijkt, het doelwit was van “antinucleair terrorisme”.

De Amerikaanse krant New York Times had eerder bericht dat volgens functionarissen van de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten, Israël een rol had gespeeld in de aanslag.

Israël sprak zich voorlopig nog niet uit over de aanslag.

