Opnieuw dodelijk ongeval op E313 in Geel: snelweg versperd richting Antwerpen

Geel - Op de E313 ter hoogte van Geel-Oost is maandagmorgen opnieuw een dodelijk ongeval gebeurd. De weg is versperd in de richting van Antwerpen. Alle verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit en een omleiding volgen.

Het ongeval gebeurde iets na half tien maandagmorgen. Een lichte bestelwagen reed er in nog onduidelijke omstandigheden in op een vrachtwagen die een container vervoerde. Het gaat om een ernstig ongeval waarvan de afhandeling een hele tijd kan duren, klinkt het.

Verkeer op lange afstand van Hasselt naar Gent wordt aangeraden om te rijden via Brussel. Van Hasselt naar Antwerpen neem je best de E19 via Brussel.

Op de E313 staat dagelijks een file omdat er gewerkt wordt aan de brug over de snelweg in de Gemeentestraat in Oevel (Westerlo). Vorige week vrijdag gebeurden al twee zware ongevallen in Geel. Rond de middag reed een 54-jarige man uit Heusden-Zolder met zijn bestelwagen achteraan in op de file. Hij overleed ter plaatse. Twee uur later reed een bestuurder achteraan in op een vrachtwagen. De ravage was groot, de bestuurder raakte lichtgewond.