Ploegmakkers van Rode Duivels deden er (tevergeefs) alles aan om niet betrapt te worden op coronaparty

Leicester City deed zondag een slechte zaak in de strijd om de top vier in Engeland. De Foxes gingen met 3-2 onderuit tegen rechtstreekse concurrent West Ham. Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne moesten het dan ook doen zonder vier belangrijke pionnen nadat die de coronaregels verbraken.

Pas na de wedstrijd werd duidelijk waarom James Maddison, Ayoze Perez en Hamza Choudhury niet meededen. Het trio brak de quarantaineregels. Harvey Barnes evenzeer, zo werd gemeld, maar die was sowieso out. “Het zijn goeie gasten, maar in onze club moet iedereen zich zowel op als naast het veld gedragen”, zei manager Brendan Rodgers, nadat het bestuur in een statement had laten weten “zeer ontgoocheld” te zijn.

De Britse pers had alweer een vette kluif aan het hele verhaal. The Sun bericht dat er een feestje doorging in de woning van Perez, waar nog achttien andere personen aanwezig waren buiten de spelers van Leicester. Trainer Rodgers werd hiervan echter op de hoogte gebracht (enkele buren hadden dure wagens in de straat zien staan en muziek gehoord) en gebood het viertal om naar huis te gaan. Of in Perez zijn geval, om iedereen weg te sturen.

Ayoze Perez. Foto: EPA-EFE

Maar in plaats daarvan werden de lichten gedoofd “zodat het leek alsof er niemand thuis was”. Zo werd een inval van de politie vermeden. Nadien trok het hele gezelschap richting de woning van Choudhury, enkele kilometers verderop, waar ze het feestje verderzetten.

Een dag later werden de vier Leicester-spelers, die de andere feestgangers verboden hadden om foto’s en video’s te maken, dan toch van hun roze wolk gehaald.