Spits scoort dankzij Arjen Robben “mooiste shirt” voor zijn collectie, maar moet het door banale reden snel weer afgeven

Heerenveen won afgelopen weekend de Friese derby tegen FC Groningen met 0-2. Opvallende invaller bij de thuisploeg: Arjen Robben. En die zijn shirt was grof wild.

De Nederlandse aanvaller keerde begin dit seizoen terug bij zijn oude club, nadat hij een jaar eerder was gestopt bij Bayern München. De 37-jarige Robben kwam vanwege fysieke problemen pas twee keer in actie dit seizoen, maar mocht tegen Heerenveen een kwartiertje meedoen.

“Ik kom van heel ver”, zei hij na afloop. “Ik heb aardig wat revalidaties gedaan, maar dit was misschien wel de allermoeilijkste. Maar ik heb het toch gered. Ik heb zeker wel momenten gehad waarbij ik dacht: heeft dit nog zin? Maar toch zit er iets in je... Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor. Je wilt zo graag het veld weer op en dat is nu gelukt. Volgend seizoen? Ik weet niet of mijn vrouw daar zo blij mee is. Het is nu ook niet aan de orde. Eerst maar eens kijken hoe de komende weken gaan. Ik ben eerlijk en realistisch.”

Heerenveen-speler Mitchell van Bergen wilde alvast het zekere voor het onzekere nemen en spurtte na het laatste fluitsignaal richting Robben. De aanvaller wilde graag van shirt wisselen met het Nederlandse icoon. “Ik heb een mooie verzameling shirts thuis, ook van spelers als Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt, maar dit is misschien wel de mooiste in mijn collectie. Robben is wel een heel grote speler. Ik kijk erg naar hem op. Het is heel mooi dat ik nu een shirtje van hem heb”, glunderde hij.

Drie punten en het shirtje van Arjen Robben, de dag van Mitchell van Bergen kan niet meer stuk!#grohee pic.twitter.com/NpsFPmsfYl — ESPN NL (@ESPNnl) April 11, 2021

Maar Van Bergen kwam bedrogen uit. Hij moest het shirt van Robben bijna meteen weer teruggeven. FC Groningen bleek voor deze wedstrijd namelijk een verloting van de wedstrijdshirts georganiseerd te hebben en kon dat van publiekslieveling Robben daarbij niet missen. Van Bergen werd gesommeerd om het shirt weer in te leveren en gaf uiteindelijk gehoor aan de oproep van de club.

De speler van Heerenveen kreeg wel een troostprijs. Hij mag binnenkort per post een truitje van Robben in de bus verwachten.