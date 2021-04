Krantenartikels als motivatievoer voor voetballers: nuttig of totaal voorbijgestreefd? “Ik vind het een beetje triestig”

Linkerhand op het voorhoofd, rechtervinger op de lippen. Zo vierde Albert Sambi Lokonga zondagavond zijn winning goal tegen Club Brugge. Een antwoord aan het adres van Glen De Boeck, die in een artikel in Het Nieuwsblad had verkondigd dat hij Mats Rits “op die positie vijf keer beter vindt”. Krantenartikels als bron van motivatie: nuttig of totaal voorbijgestreefd?