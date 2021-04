Komt er wel een EK-openingsmatch in Rome? “Voorbarig dit zomaar aan te nemen”

Het is geen uitgemaakte zaak dat de openingswedstrijd van het EK voetbal tussen Italië en Turkije op 11 juni in Rome wordt gespeeld. In een interview met de krant La Repubblica laat de Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza optekenen dat het “voorbarig is” om aan te nemen dat het duel in de Italiaanse hoofdstad kan doorgaan.