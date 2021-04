In een emotionele brief aan het ziekenhuis waar zijn vader op intensieve zorg ligt, smeekt een zoon om de bezoekregeling aan te passen nu er zelftests zijn. “Het risico op een vals negatieve sneltest kan je in een ziekenhuis niet nemen”, reageren de ziekenhuizen.

“Laat me alsjeblieft mijn vader bezoeken.” Dat is de boodschap die een lezer geeft in een open brief gericht aan zijn vader. Die laatste ligt sinds een week op intensieve zorgen. Zijn vrouw mag elke dag ...