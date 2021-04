Nieuwe beschuldigingen tegen afgezette regeringsleider van Myanmar

De afgezette regeringsleidster van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is maandag het voorwerp geworden van nieuwe beschuldigingen door de junta. Dat meldt haar advocaat.

“Ze wordt vervolgd in zes zaken, vijf in Naypyidaw en een in Rangoon”, aldus Min Min Soe. De vervolgingen kaderen in de wetgeving over het beheer van natuurrampen, aldus de advocaat.

Op 1 februari greep het leger opnieuw de macht in het Zuidoost-Aziatische land. De democratische regering van Aung San Suu Kyi werd afgezet, na de zege van haar NLD-partij eind vorig jaar. Sindsdien is er aanhoudend volksprotest in de steden, waarbij het leger steevast de harde middelen niet schuwt om de menigte te verdrijven.

LEES OOK. Al meer dan 700 burgerslachtoffers bij aanhoudend geweld in Myanmar