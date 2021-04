Geert Molenberghs: “De positiviteitsratio verontrust mij het meest. Die blijft stijgen, zeer snel zelfs”

De druk op het Overlegcomité woensdag stijgt. De scholen, de horeca, de kappers… wie gaat open en tegen welke voorwaarden? Feit is dat de ‘paaspauze’ nog geen grote kenteringen teweeggebracht heeft, tenzij misschien in het aantal afgenomen testen. Welke cijfers houden we nu het best in de gaten? “Wat mij het meest verontrust, is de positiviteitsratio”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.