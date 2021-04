Officieel: Gentse Feesten ook deze zomer afgelast

Gent - Wat al weken in de lucht hing, is nu ook officieel: de Gentse Feesten zullen ook in de zomer van 2021 niet doorgaan. Het Gentse stadsbestuur heeft maandag met een officiële mededeling het volksfeest geannuleerd.

Het is officieel: na de 177ste editie, zal ook de 178ste editie van de Gentse Feesten niet doorgaan. Het volksfeest kan niet op een veilige manier plaatsvinden, omdat de situatie met het coronavirus nog niet genoeg onder controle is. Er is geen zekerheid dat de Feesten kunnen doorgaan in juli en het stadsbestuur wil de organisatoren niet in onzekerheid laten.

“De naakte cijfers van de besmettingen en ziekenhuizen zijn nog steeds hoog. We zijn duidelijk nog niet meteen van het virus af”, zei burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD), maandag. In een digitale persconferentie werden de Gentse Feesten van 2021 officieel geannuleerd. “Niemand heeft een glazen bol, maar experten geven aan dat komende zomer geen normale zomer zal zijn”, aldus De Clercq.

Een miljoen mensen

De Feesten uitstellen naar een latere datum, is geen optie. “Ook voor augustus is er geen zekerheid dat de Feesten zouden kunnen doorgaan”, zegt Annelies Storms (Vooruit), schepen van Feesten in Gent. “Uitstellen is niet werkbaar.”

Er komen op een normale editie van het Gentse volksfeest, verspreid over tien dagen, ruim één miljoen mensen samen in de Gentse binnenstad. Het stadsbestuur van Gent heeft de beslissing maandagmiddag bekendgemaakt. De Feesten naar een andere periode verplaatsen, is geen optie.

De beslissing is geen grote verrassing. Rock Werchter is afgelast en Tomorrowland is verschoven. De beslissing in Gent deed al weken de ronde. De organisatoren van de verschillende pleinen van de Gentse Feesten kregen maandagochtend te horen dat het feest niet doorgaat, net voordat de beslissing openbaar werd gemaakt in een digitale persconferentie.

Een zwarte pagina voor de Gentenaars op 16 april 2020 ...

… wordt helaas herhaald op 12 april 2021. Voor de tweede zomer op rij geen Gentse Feesten.

29 juli 2019

Het is ondertussen al van de nacht van 28 op 29 juli 2019 geleden dat er nog grootschalig gefeest is op de Vlasmarkt en de pleinen van Gent. Veel meer dan ons sfeerverslag vanop de eerste rij nog eens herbeleven, zit er helaas voorlopig niet in.

‘Proper om te zien is het niet, de wilde taferelen die zich elk jaar afspelen op de laatste ochtend van de Gentse Feesten. Erg gezond ook niet, laat ons daar niet flauw over doen. Maar het is en blijft een Gents mirakel dat er bijna nooit iets misloopt tijdens het wilde slotakkoord van de Feesten.’

ARCHIEF. Het mirakel genaamd ‘Vlasmarkt’: je kan er nog altijd poëtisch over worden