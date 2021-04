Topschutter Robert Lewandowski hervat looptraining bij Bayern

Robert Lewandowski heeft maandag voor het eerst sinds zijn knieblessure een looptraining afgewerkt. Dat bevestigde zijn club Bayern München.

De Poolse steraanvaller blesseerde zich op 28 maart in het WK-kwalificatieduel tegen Andorra (3-0 winst) aan de ligamenten van de rechterknie.

Het is nog afwachten wanneer de 32-jarige spits weer competitieklaar is. Hij mist zeker de return in de kwartfinales van de Champions League dinsdagavond tegen PSG. De Duitse titelverdediger moet daarin een 2-3 achterstand ophalen.

De FIFA-speler van het jaar miste door de blessure ook al de competitieduels tegen RB Leipzig (0-1 winst) en Union Berlijn (1-1). Zaterdag trekt leider Bayern naar nummer drie Wolfsburg, het team van Koen Casteels.