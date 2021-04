Nog eens 34 vaccinatiecentra schrijven zich in op centrale reservelijst Qvax

Vanaf dinsdag gaan 36 van de 95 Vlaamse vaccinatiecentra gebruik maken van Qvax, de online centrale reservelijst voor coronavaccins. Dat meldt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, maandag. Hij maakt zich sterk dat er de komende dagen en weken nog vele vaccinatiecentra zullen volgen.

De vaccinatiecentra hadden in principe tot zondagavond de tijd om te laten weten of ze al dan niet de centrale reservelijst Qvax zouden gebruiken. Naast Deinze en Roeselare, waar vorige week donderdag een proefproject van start ging, hebben nog 34 vaccinatiecentra aangegeven vanaf dinsdag met Qvax aan de slag te gaan.

Niet opnieuw registreren

Moonens verwacht dat er in de nabije toekomst nog vaccinatiecentra zullen volgen. Maandagnamiddag geeft het agentschap bijvoorbeeld nog een opleiding over het gebruik van Qvax. “Het is nog niet duidelijk waarom bepaalde vaccinatiecentra nog niet hebben ingetekend. Mogelijk speelt de vakantieperiode een rol, net als het feit dat de vaccinatiecentra vanaf deze week hoge volumes moeten draaien”, aldus Moonens. “Ik ben er vrij zeker van dat er nog meer zullen volgen.” Sowieso is het agentschap van plan om aan de vaccinatiecentra te vragen waarom ze eventueel niet met de lijst aan de slag willen.

Mensen die zich reeds geregistreerd hebben, hoeven dat niet nogmaals te doen. Wel vraagt het agentschap om regelmatig de beschikbaarheden na te kijken en indien nodig aan te passen.

De reservelijst volgt de vaccinatieplanning. Dat betekent dat mensen opgeroepen worden volgens hun leeftijd en/of onderliggende aandoeningen. Het doel van de reservelijst is om zo weinig mogelijk vaccins verloren te laten gaan.

Deze vaccinatiecentra maken gebruik van de Qvax-wachtlijst:

Aalst, Sporthal Denderdal

Aalter, Sportpark Aalter-centrum

Affligem, Evenementenhal Bellekouter

Alsemberg (Beersel), Evenementenhal DOC

Antwerpen, Park Spoor Oost

Asse, Sportloods Asse

Blankenberge, Casino Blankenberge

Borgloon, Gemeenschapscentrum Panishof

Deinze, Brielpoort

Diksmuide, Oud zwembad De Kupe

Dilbeek, Bedrijfsgebouw NV Royer

Evergem, Sportcentrum Hoge Wal

Gent (Sint-Denijs-Westrem), Flanders Expo

Halle, Sportcomplex De Bres

Hasselt, Ethias Arena

Herzele, Oud rusthuis Ter Leen

Houthalen-Helchteren, Expohallen Kelchterhoef

Izegem, ISO

Kampenhout, Kampenhout-sas

Kasterlee, Sportcentrum Tielenhei

Kortrijk, VAXPO Kortrijk Noord (HALLE 5)

Lievegem, Sportcentrum Den Boer

Lokeren, Kollerfeestzaal van het Daknamstadion

Maasmechelen, Voormalige site JLG

Malle, Vaccinatiecentrum Voorkempen

Niel, Log!Ville (Wetenschapspark)

Oostende, Kursaal Oostende

Putte, GC Klein Boom

Puurs-Sint-Amands, Sport- en Evenementenhal Binder

Sijsele, Sanapolis polikliniek AZ Alma

Sint-Truiden, Minderbroedersklooster

Roesalere, Expoa Roesalere

Tielt, Europahal

Willebroek, AED

Zaventem, Skyhall Luchthaven

Zottegem, Bevegemse Vijvers

