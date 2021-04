Jonge boeren voeren deze week actie met tractoren, elke dag in een nieuwe provincie

Jonge boeren trekken deze week met een colonne tractoren door Vlaanderen. Ze vrezen voor hun toekomst, onder meer door een nakende strengere stikstofregelgeving. Dat meldt initiatiefnemer Groene Kring, zusterorganisatie van Boerenbond.

“Het stikstofdossier dreigt een grote impact te hebben op de mogelijkheid om een landbouwbedrijf uit te baten”, zegt Groene Kring. “Bovendien ligt de vergunningsverlening quasi volledig stil en wordt het ondernemerschap van jonge boeren zo beperkt. Daarnaast zet het steeds veranderende beleid de rechtszekerheid van boeren op de helling. Daar komt nog bij dat de toegang tot grond steeds schaarser wordt, waardoor jongeren geen ruimte hebben om te boeren.”

Elke dag een nieuwe provincie

Om hun ongerustheid te uiten, zullen jonge boeren van dinsdag tot en met zaterdag met een colonne tractoren door Vlaanderen rijden. Elke dag doen ze een andere provincie aan, te beginnen met Limburg op dinsdag.

Het is niet de bedoeling om verkeer te hinderen of straten te blokkeren, benadrukt Groene Kring-voorzitter Bram Van Hecke. “Er zullen tussen 15 en 50 tractoren meerijden. Ze zullen door steden en gemeenten trekken, maar dat zal hoogstens lokaal en heel tijdelijk even hinder veroorzaken. We willen alles vlot laten verlopen en staan daarover in contact met de politie.”