Gewapende man wil winkel overvallen, maar slaat in paniek en vlucht

Oostende - Een onbekende man heeft zondagavond een nachtwinkel in de Sint-Sebastiaanstraat in Oostende overvallen. Hij trok een wapen, maar de uitbaatster was niet onder de indruk. “Ze zei dat ze de politie al had gebeld. En daarop nam hij de vlucht”, zegt haar man Rahman Siddekdur.

De camerabeelden van de nachtwinkel in de Sint-Sebastiaanstraat in Oostende zondagavond zijn spectaculair. Een onbekende man stapt er binnen, met in zijn handen een revolver. Hij draagt een muts en is gemaskerd. Enkel zijn ogen zijn vrij. Hij lijkt zijn wapen “gebruiksklaar” te maken en staat wat zenuwachtig rond zich te kijken. Maar na enkele seconden lijkt hij zich te bedenken, zich af te vragen wat hij precies kwam doen en vlucht zo snel hij kan weer weg naar buiten. Niet de meest zelfzekere overvaller, maar het slachtoffer is wel danig onder de indruk. “Mijn vrouw stond in de winkel. Onze kinderen zaten vanachter in huis”, zegt uitbater Rahman Siddekur.

(lees verder onder de video)

Op de camerabeelden is te zien hoe de dader binnenkomt, zich lijkt te bedenken en weer vertrekt. Video: Tim Lescrauwaet

De politie van Oostende werd op de hoogte gebracht en snelde na de feiten meteen ter plaatse. Ze zijn een onderzoek gestart, maar voorlopig kon de gewapende overvaller nog niet geïdentificeerd worden. Op de beelden is de man ook niet meteen herkenbaar.

Overvaller in paniek

Uitbater Rahman Siddekur en zijn vrouw bekomen ondertussen nog van de gebeurtenissen. “Die man kwam binnen en zei niets”, doet Rahman het verhaal. “Het was mijn vrouw die achter de toonbank stond. Hij maakte zijn wapen schietklaar en vroeg haar om geld uit de kassa. Mijn vrouw was doodsbang, maar ze probeerde toch met hem te praten. Ze vertelde dat de politie al verwittigd was. Daarop schoot de overvaller precies in paniek.”

Op de beelden is duidelijk te zien dat de man zich plotseling bedenkt en het op een lopen zet. “Mijn vrouw belde me toen onmiddellijk op en dan hebben we de politie verwittigd”, zegt Rahman. “We baten de winkel ondertussen vijf jaar uit. En er was wel al eens discussie met een man omdat we na 20 uur geen alcohol mochten verkopen. Maar dit is absoluut het zwaarste incident dat we al meemaakten. We zijn allemaal heel erg onder de indruk en zijn blij dat het zonder gewonden is afgelopen.”