Paleis op de Meir tijdelijk open voor publiek.. en meteen uitverkocht

In Antwerpen opent vanaf dinsdag het Paleis op de Meir voor het eerst in acht jaar weer voor het publiek. Bezoekers kunnen tot 9 mei met maximaal vier personen een expo met het originele, deels door Napoleon gekozen meubilair bewonderen. Volgens de initiatiefnemer, erfgoedorganisatie Herita, zijn alle tickets intussen al de deur uit en wordt er overwogen een verlengstuk van enkele weken aan te breien.

Het Paleis op de Meir is ondanks de ligging aan dé winkelstraat van Antwerpen een zogenaamde verborgen parel van de stad. Het gaat om een imposant gebouw met binnenplaats dat in 1745 ontworpen werd voor de rijke ondernemer Johan van Susteren, maar begin 19de eeuw in handen kwam van de beroemde Franse keizer Napoleon. Die liet het naar zijn stijl omvormen, maar zou er uiteindelijk nooit zelf verbleven hebben. Dat deed de Nederlandse koning Willem I ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wel. Na de Belgische onafhankelijkheid werd het paleis bezit van ons koningshuis, tot het eind jaren 1960 werd “teruggegeven aan het volk”.

De huidige beheerder, erfgoedorganisatie Herita, laat nu voor het eerst sinds 2013 weer publiek toe in het hele complex en liet daarvoor het originele meubilair terugplaatsen. “Weinig mensen weten wat een ongelooflijke pracht en praal zich achter deze gevels bevindt”, stelt Matthias Francken, algemeen directeur van Herita. “De voorbije jaren is de locatie vooral gebruikt voor verhuur en trouwfeesten en dergelijke en was het niet opengesteld in een museale context. Een volledige, permanente openstelling met de fragiele originele meubels zou heel veel personeelsinzet vragen, maar met de coronatijden willen we met de hulp van vrijwilligers de inspanning doen om het nu wel open te stellen. Op vijf dagen tijd was het volgeboekt, we bekijken of we het kunnen verlengen.”