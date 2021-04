Man krijgt 37 maanden cel voor mishandeling en aanranding dochter: “Ik snij je in stukken als je iets zegt”

Bredene - Een 42-jarige Irakees uit Bredene heeft in de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf gekregen voor onmenselijke behandeling van zijn veertienjarige dochter. Hij sloeg en misbruikte het meisje ook.

Eind 2018 maakte het CLB melding van een verontrustende situatie bij het gezin van het slachtoffer in Bredene. Het meisje vreesde dat ze na een nakende vakantie in Irak niet meer naar België zou mogen terugkeren. Ze verklaarde dat ze dagelijks klappen kreeg van haar vader en minderjarige broer. Ze kreeg slagen met een broekriem en moest soms een hele dag in de kou op het balkon staan. Haar vader Mohamed B. randde haar ook aan. Zo zou hij haar een kussen op de mond hebben geduwd om vervolgens bovenop haar te liggen. Hij dwong het meisje om haar mond te houden. “Ik snij je in stukken als je iets zegt”, dreigde hij.

B. kwam niet opdagen voor zijn proces, maar betwistte de feiten tijdens zijn politieverhoor. Hij stelde dat zijn dochter gewoon kwaad was omdat hij haar gsm had afgenomen. Hij gaf wel toe dat hij en zijn zoon er problemen mee hadden als het meisje met jongens praatte. Tijdens een polygraaftest over de aanranding vertoonde B. leugenachtige reacties. De moeder sloot niet uit dat het meisje mogelijk beïnvloed werd door haar vriendinnen. De rechter dacht daar maandag duidelijk anders over en beval bovendien de onmiddellijke aanhouding van B.