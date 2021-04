Man die inreed op politiecontrole krijgt 12 maanden cel

Een man die in november was ingereden op agenten van de politiezone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan de helft met uitstel. De feiten vonden plaats bij een verkeerscontrole waaraan de man probeerde te ontkomen. Bij de achtervolging die vervolgens plaatsvond, bracht hij nog verschillende voetgangers en fietsers in gevaar.

De feiten vonden plaats op 6 november 2020, toen de politie Zennevallei een verkeerscontrole hield. Bij die controle werd ook T. tegengehouden maar toen de politie hem een bloedproef voorstelde, weigerde hij die en verschanste zich in zijn wagen. Na lang inpraten op de man, kon de politie T. toch overtuigen uit zijn wagen te stappen. Maar toen de agenten het voertuig wilden immobiliseren, begon T. zich opnieuw op te winden en verschanste zich opnieuw in het voertuig.

Hij startte vervolgens de motor, reed vooruit tegen het politievoertuig en vervolgens bruusk achteruit, waar een agent ternauwernood kon opzij springen. Vervolgens ontspon zich een achtervolging, waarbij T. snelheden van 100 km/u haalde en verschillende voetgangers en fietsers in gevaar bracht. Uiteindelijk liet de man zijn wagen achter en vluchtte te voet verder, waarna de politie hem met de nodige moeite kon inrekenen. Drie agenten raakten bij het incident lichtgewond.

Volgens zijn advocaat had T. nooit de bedoeling de agenten te verwonden en was hij die dag over zijn toeren omdat hij net zijn job was verloren. Intussen zou de man al opnieuw een vaste job hebben.