Pedofiel (36) krijgt twee jaar cel voor seksuele chantage van 13-jarig meisje

Een 36-jarige man uit Beveren heeft van de Tongerse strafrechter een gevangenisstraf van twee jaar gekregen omdat hij een dertienjarig meisje chanteerde met naaktfoto’s. De man, die niet aan zijn proefstuk toe is en reeds eerder voor soortgelijke feiten werd veroordeeld, is ook de komende vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

In 2018 kreeg het toen 13-jarige meisje uit Maasmechelen een bericht via haar Instagramaccount van de dertiger. Daarin maakte hij haar wijs dat hij haar accounts gehackt had en in het bezit was gekomen van verschillende naaktfoto’s van haar. Hij dreigde ermee om die foto’s aan haar vriendje te tonen. De enige manier om dat te voorkomen was dat het meisje hem regelmatig seksueel getinte foto’s zou sturen. Het meisje deed dat in eerste instantie, maar vertelde later alles aan haar moeder, die naar de politie stapte.

De politie begon met een onderzoek en kwam uiteindelijk uit bij de 36-jarige man uit Beveren. Tijdens een huiszoeking werden er in eerste instantie enkel naaktfoto’s van hem en zijn vriendin teruggevonden op zijn gsm. Toen de speurders ook zijn fotocloud konden inkijken, vonden ze echter een groot aantal naaktfoto’s terug van zowel jongens als meisjes. Bij een gedeelte van de slachtoffers, waaronder het meisje uit Maasmechelen, vermoedde de politie dat het om minderjarigen ging. Ook werden een aantal namen teruggevonden van minderjarigen waarmee de man gechat had.

De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd in het verleden reeds 22 keer veroordeeld door de politierechter en zes keer door een correctionele rechter. Zo kreeg hij van de Mechelse strafrechter in 2018 een gevangenisstraf van twee jaar met probatieuitstel voor gelijkaardige feiten.