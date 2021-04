Eden Hazard ontbreekt opnieuw in selectie Real Madrid, ook in de terugwedstrijd tegen Liverpool dus geen comeback

Ook in de terugwedstrijd van de Champions League-clash tegen Liverpool maakt Eden Hazard zijn comeback niet. Onze landgenoot zit niet in de selectie van Real Madrid. Onze landgenoot traint al meer dan een week opnieuw vol mee met de Koninklijke, maar is dus nog steeds niet wedstrijdfit. Zijn laatste wedstrijd dateert van 13 maart. In de heenwedstrijd van het Champions League-duel won Real overigens in eigen huis met 3-1 van Liverpool.