Beer werd jaren opgesloten in vuile slaapkamer, maar krijgt nu eindelijk tweede leven in ons land

Drie dagen lang was ze onderweg, maar nu kan beer Byara eindelijk bekomen. De beer legde een tocht van 3.000 kilometer af vanuit Rusland om tot in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek te raken. De Russische beer werd gevonden als welpje in het bos en ging met een gezin mee naar huis. Daar kreeg het dier echter geen thuis: de beer werd opgesloten in een vuile slaapkamer. Nadat de politie de beer had weggehaald, moest er naar een nieuwe oplossing gezocht worden. Omdat ze te tam was, was een herplaatsing in het wild geen optie. Via een internationale organisatie kon het Natuurhulpcentrum een oplossing aanbieden.