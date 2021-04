Zon, hagel en regen op één dag: hoe normaal is dit weer? En blijft het nog de hele week zo?

Vier seizoenen in één dag tijd: zo voelt het maandag. Want het heeft gehageld, er was sprake van smeltende sneeuw én regen én een stralende zon. Is dat normaal voor de tijd van het jaar of is er meer aan de hand? En wat mogen we de rest van de week verwachten?

“Het is eigenlijk gewoon erg wisselvallig weer”, zegt weerman David Dehenauw. “Dat is niet ongewoon voor de tijd van het jaar. Dat het sneeuwt, is niet zonderlijk maar ook niet gebruikelijk.”

“De temperaturen zijn op dit moment wel te laag voor de tijd van het jaar”, gaat hij verder. “Dat komt omdat er lucht uit het noorden aangevoerd wordt. Dat in combinatie met buien maakt dat ze een winters kantje kunnen hebben.”

Aprilse grillen dus, maar alsnog voelt het ietwat ‘extremer’ aan. “Het is tijdens de winter niet ongewoon om een sneeuwbui afgewisseld te zien met stralende zon, of neem nu een zwaar warmteonweer tijdens de zomer. Als het nu zo hard opvalt, dan heeft dat waarschijnlijk te maken met het feit dat de dagen langer zijn, de zon hoger staat en feller schijnt. Het contrast tussen de sneeuwbui én de opklaring is daarom schijnbaar groter.”

En de rest van de week?

De rest van de week blijft het weer kwakkelen. Dinsdagochtend krijgen we brede opklaringen en in het binnenland vorst. Overdag blijft het zonnig aan zee, maar ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken die hier en daar kunnen uitgroeien tot een buitje. Op de Ardense hoogten kan de neerslag nog winters zijn. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 of lokaal 10 graden in het westen.

Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af met kans op enkele lokale buitjes. In de namiddag wordt het echter droog en zonnig aan zee. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden in de Ardennen, rond 8 graden aan de kust en tussen 8 en plaatselijk 10 graden elders.

Donderdag blijven we nog tijdelijk onder de invloed van een licht onstabiele luchtmassa. ‘s Ochtends zijn er hier en daar brede opklaringen, maar in de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele buien die in de Ardennen een winters karakter kunnen aannemen. De temperatuur schommelt tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen.

Vrijdag wordt ons weer bepaald bij een uitgebreid hogedrukgebied met kern boven Scandinavië. Het is droog maar nog vrij bewolkt met een paar opklaringen, die in de loop van de namiddag langs de grens met Nederland, breder kunnen worden. De maxima liggen rond 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit het noordoosten.

Zaterdag wordt het vrij zonnig met nauwelijks enkele stapelwolken in het westen en boven de Ardennen. Het blijft droog met maxima tussen 7 graden in de Ardennen et 12 graden in Vlaanderen. De wind blijft matig uit het noordoosten.

Zondag is het mogelijk zonniger in het westen in vergelijking met het oosten waar er meer wolken tot ontwikkeling komen, met kans op en bui. De maxima stijgen tot waarden van 10 of 11 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden in de Kempen.