Prins William en Harry brengen hulde aan overleden grootvader prins Philip

Prins William en prins Harry hebben beiden hulde gebracht aan hun overleden grootvader prins Philip. De echtgenoot van de Queen overleed vorige week. Hij werd 99 jaar.

Prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth II (94), is vrijdag op 99-jarige leeftijd overleden. In een mededeling noemt William zijn grootvader een “uitzonderlijk man”. “De eeuw die mijn grootvaders leven was, werd bepaald door zijn dienstbaarheid. Aan zijn land en het Gemenebest, aan zijn vrouw en koningin, en aan ons gezin.”

“Ik ga mijn grootvader missen, maar hij zou willen dat we het werk voortzetten”, aldus nog prins William.

Ook prins Harry heeft in een mededeling hulde gebracht aan zijn grootvader. “Mijn grootvader was een man van dienstbaarheid, eer en veel humor. Hij was altijd zijn authentieke zelve, met een uiterst scherp gevoel voor humor, en was steeds in staat alle aandacht in een kamer vast te houden met zijn charmes, maar ook omdat je nooit wist wat hij daarna zou zeggen.”

Hij looft hem om zijn gevoel voor eer, dienstbaarheid naar de natie en de Queen. “Maar voor mij (...) was hij vooral mijn grootvader. De heer en meester van de barbecue, een legendarische grappenmaker en scherp tot het bittere einde. (...) Dus wat dat betreft, opa, bedankt voor je service, je toewijding aan granny en dat je altijd jezelf bent gebleven.”

