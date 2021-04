Engeland verloor zijn prins, maar zij verloren hun god: het volk dat prins Philip al jaren een goddelijke status toedicht

Niet alleen Groot-Brittannië is in rouw na het overlijden van prins Philip. Ook in een hele gemeenschap van de Republiek Vanuatu, een eilandengroep in Oceanië, is het verdriet groot. Misschien zelfs groter, want voor honderden volgelingen van de ‘Prince Philip movement’ was hij sinds de jaren ‘50 een ware god. Iets waar hij zelf pas jaren later achter kwam.