Stad München fluit organisatiecomité EK voetbal terug: “Geen garantie op fans in stadion”

De stad München heeft maandag in een persbericht gereageerd op de brandende vraag of er tijdens het EK voetbal (11 juni-11 juli) van komende zomer fans zullen worden toegelaten in de Allianz Arena, één van de twaalf speelstadions op het EK doorheen heel Europa. “Op dit moment kunnen we het niet uitsluiten dat er geen fans aanwezig zullen zijn”, liet burgemeester Dieter Reiter optekenen.

Zondag had Philipp Lahm, voormalig aanvoerder van de Mannschaft en momenteel hoofd van het organisatiecomité in München, bij een radiozender nog laten weten te hopen op een voor de helft gevuld stadion tijdens het EK.

Burgemeester Reiter gaf aan te hopen op fans in het stadion in München. “Maar met de informatie van vandaag kunnen we jammer genoeg niet uitsluiten dat er geen fans zullen worden toegelaten bij de EK-wedstrijden”, legde hij uit. “Het zal afhangen van de coronasituatie en de maatregelen die worden genomen door de Beierse gezondheidsautoriteiten.”

Vorige week kondigden speelsteden Londen, Kopenhagen, Sint-Petersburg, Boedapest, Bakoe, Amsterdam, Boekarest en Glasgow aan toeschouwers te willen toelaten tijdens de EK-matchen. Het aantal verschilde naargelang de speelstad. De organisaties in München, Rome, Bilbao en Dublin gaven nog geen officieel statement. Zij krijgen van de UEFA tot 19 april om hun dossier verder uit te werken. De Europese voetbalbond wil op het EK absoluut toeschouwers zien bij elke wedstrijd. Indien een speelstad dit niet toestaat, is het mogelijk dat de UEFA hen de EK-wedstrijden ontneemt.

In München worden de drie groepswedstrijden van de Duitse nationale ploeg en een kwartfinale afgewerkt

