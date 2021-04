Microsoft koopt spraaktechnologiebedrijf voor 19,7 miljard dollar

Het Amerikaanse technologieconcern Microsoft heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van het eveneens in de VS gevestigde spraaktechnologiebedrijf Nuance Communications. Microsoft biedt 56 dollar per aandeel, 23 procent boven de slotkoers van vrijdag. Nuance wordt daarmee gewaardeerd op 19,7 miljard dollar (zo’n 16,5 miljard euro). Dat heeft de techreus zelf laten weten maandag.